Малолетняя шпана заколола отвёрткой 25-летнего футболиста из-за пиццы

В итальянском городе Павия 25-летний футболист Габриэле Ваккаро погиб после нападения подростков. Причиной, как пишет The Mirror, стал конфликт из-за пиццы.

Спортсмен с двумя друзьями возвращались к машине с едой, когда встретили пятерых молодых людей. Они потребовали отдать упаковки им, но Ваккаро отказался. Один из них, 17-летний хулиган, нанёс жертве удары отвёрткой в шею и живот.

Друзья пострадавшего поначалу не поняли серьёзность травм и отвезли его домой, но затем всё же вызвали скорую. Ваккаро доставили в больницу, где он скончался.

Ещё один приятель футболиста также получил ранение в живот, его состояние оценивается как стабильное. Трое подозреваемых уже задержаны, следственные действия продолжаются.

Недавно в Саратовской области было возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 16-летнего приятеля. Всё начиналось безобидно: молодые люди из Хвалынска общались на улице. Тот, что постарше, был нетрезв и, когда между ними начался конфликт, схватился за нож.