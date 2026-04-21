Футболист «Вероны» подрался с болельщиком после отказа в фото

Футболист «Вероны» Гифт Орбан подрался с болельщиком после поражения в матче с «Миланом». Инцидент начался с того, что фанат попросил сфотографироваться с игроком. Получив отказ, он ударил по машине Орбана. Нигерийский нападающий не оценил такого поведения и бросился на болельщика с кулаками. Драку быстро прервали очевидцы.

Видео © X/Pan-Africa Football

Нервы как у игроков, так и у поклонников «Вероны» сейчас на пределе. Клуб проиграл 5 матчей подряд и находится в зоне вылета из Серии А. Чтобы сохранить место в элите, команде нужно отыграть 10 очков. На это у неё есть всего пять туров. Ни клуб, ни сам футболист пока официально не комментировали инцидент. Возможно, последуют санкции.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов в день матча с «Оренбургом» посетил вечеринку с алкоголем и кальяном в подмосковном ресторане. Около 18:00 он приехал в VIP-зону заведения в Красногорске на встречу выпускников, где были водка, виски, вино и кальян. Компания гуляла около шести часов — до полуночи.