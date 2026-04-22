Справедливость восторжествовала: Убийца ребёнка из Каспийска получил пожизненный срок

Суд вынес приговор по делу о похищении и убийстве восьмилетней девочки в Каспийске. Основной фигурант получил пожизненное заключение, его соучастница — длительный срок лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.

В 2018 году женщина предложила знакомому похитить ребёнка с целью получения выкупа в размере 2 млн рублей от семьи. Мужчина обманом увёл девочку из дома и доставил в заранее подготовленное помещение, где лишил её связи с внешним миром и удерживал силой. В период удержания в отношении ребёнка применялось насилие. Позже фигурант, опасаясь разоблачения, лишил девочку жизни.

После совершённого преступления он попытался скрыть следы, избавившись от тела ребёнка. Следствие установило все обстоятельства произошедшего, после чего дело было направлено в суд. Суд признал мужчину виновным и назначил пожизненное лишение свободы, а его соучастнице — 12 лет заключения.

