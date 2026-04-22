Убийца нардепа-русофобки Фарион пытался совершить самоубийство в зале суда
Обложка © Wikipedia / «ВО Свобода»'s Picasa Gallery
20-летний Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве украинского депутата Ирины Фарион, попытался совершить самоубийство в зале суда. Всё произошло в Галицком районном суде города Львова, где рассматривается данное дело.
Как сообщает Страна.ua, трагедии удалось избежать. Другие детали неизвестны.
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля 2024 года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
