Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 10:53

Рада отказалась присвоить героя Украины застреленной русофобке Фарион

Обложка © Wikipedia / «ВО Свобода»&#x27;s Picasa Gallery

Обложка © Wikipedia / «ВО Свобода»'s Picasa Gallery

Верховная рада отклонила инициативу о посмертном присвоении звания Героя Украины бывшему народному депутату Ирине Фарион. Как сообщает издание «Страна.ua», за данное предложение проголосовали лишь 199 парламентариев.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой о присвоении Фарион этого высокого звания. Также на сайте украинского правительства была зарегистрирована петиция с аналогичным требованием, собравшая 25 тысяч подписей.

Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО
Зять Ирины Фарион ликвидирован в зоне СВО

Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля прошлого года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.

*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar