Рада отказалась присвоить героя Украины застреленной русофобке Фарион
Обложка © Wikipedia / «ВО Свобода»'s Picasa Gallery
Верховная рада отклонила инициативу о посмертном присвоении звания Героя Украины бывшему народному депутату Ирине Фарион. Как сообщает издание «Страна.ua», за данное предложение проголосовали лишь 199 парламентариев.
Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий обращался к Владимиру Зеленскому с просьбой о присвоении Фарион этого высокого звания. Также на сайте украинского правительства была зарегистрирована петиция с аналогичным требованием, собравшая 25 тысяч подписей.
Напомним, что известную украинскую русофобку Ирину Фарион застрелили 20 июля прошлого года во Львове. Ответственность за расправу на себя взяла группировка National-Socialism / White Power*. Спустя несколько дней полиция задержала 18-летнего Вячеслава Зинченко, которого сразу отправили в СИЗО. По словам молодого человека, он не виноват, его адвокат Игорь Сулима тоже указывает на недостаточность собранных следствием доказательств.
*Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.