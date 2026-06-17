Мужчина пытался зарезать сына и экс-жену из-за детских фотографий в Комсомольске

В Гвардейском районе Калининградской области мужчина напал с ножом на бывшую жену и 14-летнего сына из-за детских фотографий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошёл в октябре 2025 года в посёлке Комсомольск. Женщина вместе с подростком приехала к бывшему супругу Анатолию, чтобы забрать вещи, оставшиеся после развода. Конфликт вспыхнул, когда она сняла со стены фотографии детей.

Разъярённый мужчина начал угрожать бывшей жене, затем взял на кухне нож и ударил её в предплечье. Сын попытался защитить мать и остановить отца, но тот ранил мальчика в ладонь. Экспертиза установила, что женщине и подростку причинён лёгкий вред здоровью.

В суде мужчина вину не признал, а перед сыном даже не извинился. По уголовному делу ему назначили 400 часов обязательных работ. Прокуратура Гвардейского района также обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда ребёнку. Требования удовлетворили: с отца в пользу 14-летнего сына взыскали 300 тысяч рублей. Исполнение решения суда поставлено на контроль.

Ранее Life.ru писал и о трагедии в Омске. Там 60-летний мужчина зарезал младшего брата, когда заступался за мать. Всё произошло 16 июня в квартире на улице 50 лет Профсоюзов. Родственники поссорились, конфликт быстро перешёл в драку. Мужчина схватился за нож и смертельно ранил 50-летнего брата. Пострадавший умер на месте.