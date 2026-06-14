«Хотел узнать, каково убивать»: Зарезавший школьника в Башкирии парень замкнулся в себе после смерти отца

21-летний житель села Кандры в Башкортостане, зарезавший 14-летнего парня за пакет с продуктами, недавно пережил смерть отца, которая сделала его замкнутым, а также подвергался насмешкам. Об этом журналистам рассказали местные жители.

Кровавое преступление произошло около четырёх часов дня недалеко от детской площадки. Сельчанка Гульназ видела, как Арслан набросился на Ильнара С. с ножом.

«Он просто его истязал. Около 9 ударов, а последний прямо в сердце. Страшно теперь уже днём отправлять детей на улицу. Боимся, что этот парень останется безнаказанным», — поделилась женщина с KP.ru.

Местные рассказывают, что нападавший рос во вполне приличной семье, его мать трудится няней в детском саду. Однако после потери отца молодой человек сильно изменился, стал сторониться окружающих и сделался объектом издёвок.

«Над ним смеялись вот и досмеялись», — добавила Гульназ.

Тётя погибшего Эльза восстановила хронологию того дня. Ильнар просто шёл домой из магазина, когда злоумышленник начал к нему приставать, а затем нанёс множественные ранения. Раненый мальчик сумел добраться до подъезда и там рухнул без сознания. Проезжавшие мимо люди вызвали скорую, но спасти его уже не смогли.

Родственница уточнила, что обычно этот двор полон детей и стариков, но в роковой момент на улице никого не оказалось. По её словам, семье показывали видеозапись, где молодой человек откровенно говорил о жажде насилия.

«Он как-то даже заявлял детям: «Я хочу почувствовать, что такое, когда убиваешь человека», — привела она его слова.

Самого Ильнара родные характеризуют как доброго, неконфликтного парня и хорошиста, который никогда не лез в драки. Его родители до сих пор пребывают в шоке от случившегося. Сельчане же опасаются, что виновный может уйти от ответственности.

Напомним, в Башкирии по делу об убийстве 14-летнего подростка задержали 21-летнего местного жителя. Нападение произошло днём 12 июня в селе Кандры Туймазинского района: молодой человек заметил школьника, выходившего из магазина с пакетом продуктов, решил всё отнять, напал на него возле дома на улице Нефтяников, после чего скрылся с похищенным, а ребёнок скончался.