Подросток, зарезавший мужчину на глазах у сына в Подмосковье, работал в его доме

Подросток, который напал на семью в частном доме в Наро-Фоминском округе, раньше подрабатывал у погибшего хозяина. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По данным ТАСС, иностранный гражданин въехал в Россию в апреле этого года.

Трагедия произошла в ночь на 11 июня в деревне Тёрновка. Несовершеннолетний преступник проник в дом и напал на жильцов с ножом. Погиб 55-летний Вячеслав П., его 13-летний сын Иван получил множественные колотые раны и был экстренно доставлен в реанимацию. Второй ребёнок, находившийся в доме, успел спрятаться.

После нападения подозреваемый скрылся на автомобиле убитого, но далеко уехать не смог. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские оперативно его задержали. По данным оперативных служб, 16-летнего гражданина Таджикистана нашли на рынке «Садовод» в Москве.

Сейчас следователи восстанавливают хронологию событий, выясняют мотив и проверяют, что могло предшествовать нападению. Причина жестокой расправы пока не раскрывается.