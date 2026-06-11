Иностранец ворвался в дом и зарезал отца на глазах у ребенка в Наро-Фоминске

Минувшей ночью в деревне Тёрновка под Наро-Фоминском произошло жестокое нападение: злоумышленник проник в частное жилище и атаковал хозяев холодным оружием. Жертвами агрессора стали два человека.

По данным телеграм-каналов, ими стали 55-летний Вячеслав П. и его 13-летний наследник Иван. Глава семьи скончался от полученных травм до приезда медиков, а подростка экстренно доставили в реанимацию. Сейчас врачи борются за жизнь пострадавшего, получившего множественные колотые раны; его состояние медики оценивают как тяжёлое.

Оперативники оперативно вышли на след преступника. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, правоохранители уже поймали предполагаемого убийцу.

«Моими коллегами из полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья», — прокомментировала ситуацию Ирина Волк.

В настоящий момент следователи выясняют мотивы нападения и обстоятельства случившегося, устанавливая, была ли это случайная атака или спланированное злодеяние.

Ранее москвич зарезал любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от мужа. Любовнику грозит до 15 лет лишения свободы.