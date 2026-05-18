Москвич зарезал любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от мужа

В Москве мужчина убил свою любовницу, которая всего три месяца назад оставила ради него семью. Подробности узнал SHOT.

По данным Telegram-канала, 38-летняя Мария, покинув мужа в феврале, начала отношения с Алексеем С., не оформив при этом развод. Когда муж перестал получать от неё известия, он обратился в полицию. Правоохранители обнаружили тело женщины в квартире Алексея с признаками насильственной смерти – ножевым ранением в шею. Любовнику грозит до 15 лет лишения свободы. Расследованием занимается Следственный комитет Москвы.

