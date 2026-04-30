В Курске женщина пырнула знакомого ножом из-за кожаной куртки

В Курске бытовой спор о составе куртки закончился поножовщиной и уголовным делом. Местную жительницу обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомого, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошёл в конце прошлого года в квартире обвиняемой. К ней пришли подруга и знакомый, с которым женщина поддерживала дружеские отношения. Компания устроила застолье на кухне. Когда алкоголь закончился, мужчина сходил в магазин за добавкой и вернулся обратно.

После этого хозяйка квартиры обратила внимание на его куртку. Между ней и гостем начался спор: мужчина уверял, что верхняя одежда сделана из натуральной кожи, а женщина в этом сомневалась. Чтобы доказать свою правоту, потерпевший взял со стола хозяйственный нож и провёл лезвием по куртке. а после передал нож знакомой и предложил повторить.

В итоге обычный разговор быстро перерос в конфликт. В какой-то момент женщина ударила мужчину ножом в живот, а затем бросила орудие в мойку. Испугавшись за жизнь знакомого, курянка вызвала скорую помощь. Экспертиза показала тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Во время следствия обвиняемая меняла показания, но затем полностью признала вину и раскаялась. Дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд.

