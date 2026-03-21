Под Сергиевым Посадом задержан 25-летний мужчина, пырнувший собутыльника ножом

В Сергиевом Посаде полицейские задержали мужчину, несколько раз ударившего местного жителя ножом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Всё случилось в деревне Взгляднево. В дежурную часть поступило сообщение из больницы о госпитализации 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Прибывшие сотрудники полиции узнали, что конфликт между двумя мужчинами возник во время распития спиртных напитков, в ходе которого один из них ударил другого ножом.

Подозреваемым оказался 25- летний молодой человек, его задержали и отправили в отдел полиции. В регионе возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее в лесополосе неподалёку от Манхайма (земля Баден-Вюртемберг) было обнаружено тело 19-летней гражданки Украины. Следствие квалифицировало произошедшее как насильственную смерть. Подозреваемым оказался 17-летний мигрант из Сирии, проживавший по соседству с погибшей. Он был оперативно задержан.