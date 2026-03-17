17 марта, 20:25

В Германии нашли убитой 19-летнюю украинку, задержан подросток из Сирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

На юго-западе Германии в лесополосе недалеко от Манхайма было обнаружено тело 19-летней гражданки Украины. По данным издания Tagesspiegel, следствие квалифицирует произошедшее как насильственную смерть.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — им оказался 17-летний мигрант из Сирии, проживавший по соседству. По версии следователей, между молодыми людьми на протяжении более года существовали романтические отношения. Трагедия, предположительно, разыгралась после вспыхнувшего между ними конфликта.

Ещё одно убийство по заданию мошенников чуть не произошло в Москве: студентка напала на незнакомую женщину
Ранее в подмосковном Ногинске было найдено тело 12-летнего мальчика с признаками ножевого ранения. Предварительная версия следствия указывает на причастность матери, которая в настоящее время госпитализирована в реанимационное отделение в бессознательном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства убийства расследуются.

Виталий Приходько
