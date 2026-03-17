В Германии нашли убитой 19-летнюю украинку, задержан подросток из Сирии

На юго-западе Германии в лесополосе недалеко от Манхайма было обнаружено тело 19-летней гражданки Украины. По данным издания Tagesspiegel, следствие квалифицирует произошедшее как насильственную смерть.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого — им оказался 17-летний мигрант из Сирии, проживавший по соседству. По версии следователей, между молодыми людьми на протяжении более года существовали романтические отношения. Трагедия, предположительно, разыгралась после вспыхнувшего между ними конфликта.

Ранее в подмосковном Ногинске было найдено тело 12-летнего мальчика с признаками ножевого ранения. Предварительная версия следствия указывает на причастность матери, которая в настоящее время госпитализирована в реанимационное отделение в бессознательном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства убийства расследуются.