В подмосковном Ногинске в квартире нашли изрезанного 12-летнего мальчика

В подмосковном Ногинске было найдено тело 12-летнего мальчика с признаками ножевого ранения. Предварительная версия следствия указывает на причастность матери, которая в настоящее время госпитализирована в реанимационное отделение в бессознательном состоянии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства убийства расследуются.

«Ногинская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела по факту убийства 12-летнего ребенка в Богородском городском округе», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Согласно информации SHOT, 49-летняя Екатерина и её 12-летний сын покинули Москву и переехали в Ногинск, где сняли квартиру на короткий срок. Их исчезновение вызвало беспокойство у родственников, которые обратились в полицию, поскольку не имели сведений о местонахождении семьи. Поиски матери и сына велись с 16 марта

Погибший ребёнок и его мать. Фото © SHOT

На следующий день владелец ногинской квартиры обнаружил тело мальчика, а его мать находилась без сознания в соседней комнате. Были вызваны экстренные службы. В настоящее время женщина госпитализирована в реанимацию.

