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6 июня, 07:53

Помешавшийся на почве веры москвич зарезал свою 90-летнюю бабушку

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

На юго-востоке Москвы, в доме на Братиславской улице, 36-летний местный житель зарезал свою 90-летнюю бабушку. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, мужчина проснулся среди ночи и решил, что пожилая родственница, которая давно уже не могла самостоятельно передвигаться по квартире, отнимает у него слишком много жизненной энергии.

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Он несколько раз ударил пенсионерку руками, а затем нанёс ей ножом резаные раны, после чего спокойно ушёл во двор и гулял там до приезда полиции. В ходе следствия выяснилось, что убийца не отдавал отчёта своим действиям, а первые проявления психического расстройства начались у него ещё в марте прошлого года, причём поначалу выглядело вполне невинно.

Мужчина стал читать Библию, говорил о желании служить церкви и помогать людям, но затем развилась мания преследования. Он начал брызгать на домочадцев водой, которую считал святой, и окроплять предметы лампадным маслом. Люблинский суд, приняв во внимание заключение экспертизы о невменяемости, отправил мужчину на принудительное лечение.

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Ранее москвич зарезал любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от мужа. Любовнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Борис Эльфанд
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