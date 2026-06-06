Помешавшийся на почве веры москвич зарезал свою 90-летнюю бабушку

На юго-востоке Москвы, в доме на Братиславской улице, 36-летний местный житель зарезал свою 90-летнюю бабушку. Психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, сообщает сайт MK.ru. По данным издания, мужчина проснулся среди ночи и решил, что пожилая родственница, которая давно уже не могла самостоятельно передвигаться по квартире, отнимает у него слишком много жизненной энергии.

Он несколько раз ударил пенсионерку руками, а затем нанёс ей ножом резаные раны, после чего спокойно ушёл во двор и гулял там до приезда полиции. В ходе следствия выяснилось, что убийца не отдавал отчёта своим действиям, а первые проявления психического расстройства начались у него ещё в марте прошлого года, причём поначалу выглядело вполне невинно.

Мужчина стал читать Библию, говорил о желании служить церкви и помогать людям, но затем развилась мания преследования. Он начал брызгать на домочадцев водой, которую считал святой, и окроплять предметы лампадным маслом. Люблинский суд, приняв во внимание заключение экспертизы о невменяемости, отправил мужчину на принудительное лечение.

Ранее москвич зарезал любовницу, которая три месяца назад ушла к нему от мужа. Любовнику грозит до 15 лет лишения свободы.