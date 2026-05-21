В Петербурге судят негостеприимного рецидивиста, порезавшего участников застолья

В ноябре прошлого года житель Петербурга Дмитрий, имевший судимости за кражу, разбой и смертельное избиение, пригласил к себе в квартиру на Краснопутиловской двух малознакомых молодых людей, чтобы отметить возвращение друга из поездки, рассказала следователь-криминалист следственного отдела СК РФ по Кировскому району Екатерина Серажим.

По её словам, домочадцы не разделяли планов мужчины, который и так перебивался случайными заработками, но, зная его буйный нрав, перечить не стали. Когда гости начали шуметь во время распития алкоголя, Дмитрий схватился за нож и напал на обоих.

Пострадавшие вырвались из квартиры на улицу, оба были в крови, но смогли вызвать скорую. Медики приехали быстро и спасли пострадавших. Напавший сейчас дожидается суда в следственном изоляторе, если его вина будет доказана, в колонию он отправится надолго, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

