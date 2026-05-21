В Петербурге задержали подростков, начавших драку со смертельной поножовщиной
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photobyphotoboy
В Санкт-Петербурге задержали ещё двоих несовершеннолетних — участников массовой драки у торгово-развлекательного центра в Озерках. По версии следствия, именно они спровоцировали конфликт, когда пристали к 17-летнему юноше из-за его внешнего вида. Об этом сообщила Петербургская полиция.
По предварительным данным, всё началось внутри ТЦ. Компания подростков подошла к парню с провокационными вопросами. Ответ их не устроил и на месте завязалась драка.
Она быстро переросла в поножовщину: задетый парент нанёс своему оппоненту более 20 хаотичных ножевых ранений. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Двух других участников задержали по статье о хулиганстве. Сегодня суд должен избрать им меру пресечения.
Напомним, в Санкт-Петербурге на парковке у ресторана «Ростикс» 17-летний подросток нанёс 15-летнему школьнику 25 ножевых ранений после ссоры, начавшейся внутри заведения. Старший выхватил нож, очевидцы вызвали скорую; пострадавший в реанимации с сильной кровопотерей. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад. Мать нападавшего заявила, что на её сына напали первыми: его облили газовым баллончиком и спровоцировали драку, а сам он был в состоянии аффекта.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.