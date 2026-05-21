21 мая, 05:29

В Колумбии убили 13-летнего футбольного вундеркинда, зашедшего не в тот район

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Колумбии погиб 13-летний футболист Кристиан Фабиан Рондон Мендес. На подростка напали бандиты после тренировки, когда он оказался в чужом районе. Об этом сообщает Need To Know.

Трагедия произошла вечером 16 мая в городе Пьедекуэста. По данным издания, к школьнику подошли двое неизвестных и заявили, что он «не из этого района». После этого один из нападавших ударил мальчика ножом в грудь, а затем преступники скрылись на мотоцикле. Очевидцы вызвали медиков, пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Мендес играл за молодёжный состав местного клуба «Спортинг» и считался очень талантливым перспективным спортсменом. Его мать рассказала, что вся жизнь сына была связана с футболом. Подросток мечтал однажды выступать за «Америку» из Кали — один из самых титулованных клубов страны.

За информацию о нападавших власти объявили вознаграждение в 15 миллионов колумбийских песо, что составляет около 285 тысяч рублей.

Владимир Озеров
