18 мая, 13:00

Бастрыкин затребовал доклад по делу о подростке, устроившем резню в Петербурге

Обложка © Life.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на убийство несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. Данную информацию передала пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по обвинению 17-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении

Глава ведомства поручил руководителю городского следственного управления Петру Выменцу отчитаться об установленных обстоятельствах. Фигуранта уже поймали, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Мать устроившего резню в Петербурге подростка заявила, что сына спровоцировали

Напомним, что инцидент произошёл на парковке у ресторана «Ростикс» на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. 17-летний подросток напал с ножом на 15-летнего школьника и нанёс ему 25 ранений. Ссора между парнями началась внутри заведения общепита. Они не смогли уладить конфликт словами и вышли на улицу, чтобы продолжить разборку. Словесная перепалка на свежем воздухе быстро переросла в драку. В какой-то момент старший выхватил нож и принялся наносить удары. Очевидцы попытались остановить нападавшего и немедленно вызвали скорую. Медики доставили раненого в реанимацию с сильной кровопотерей. Несмотря на критическое состояние, мальчик выжил.

Юлия Сафиулина
