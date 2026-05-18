Бастрыкин затребовал доклад по делу о подростке, устроившем резню в Петербурге

Напомним, что инцидент произошёл на парковке у ресторана «Ростикс» на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. 17-летний подросток напал с ножом на 15-летнего школьника и нанёс ему 25 ранений. Ссора между парнями началась внутри заведения общепита. Они не смогли уладить конфликт словами и вышли на улицу, чтобы продолжить разборку. Словесная перепалка на свежем воздухе быстро переросла в драку. В какой-то момент старший выхватил нож и принялся наносить удары. Очевидцы попытались остановить нападавшего и немедленно вызвали скорую. Медики доставили раненого в реанимацию с сильной кровопотерей. Несмотря на критическое состояние, мальчик выжил.