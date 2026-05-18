Бастрыкин затребовал доклад по делу о подростке, устроившем резню в Петербурге
Обложка © Life.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на убийство несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге. Данную информацию передала пресс-служба ведомства.
«Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело по обвинению 17-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)», — говорится в сообщении
Глава ведомства поручил руководителю городского следственного управления Петру Выменцу отчитаться об установленных обстоятельствах. Фигуранта уже поймали, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.
Напомним, что инцидент произошёл на парковке у ресторана «Ростикс» на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. 17-летний подросток напал с ножом на 15-летнего школьника и нанёс ему 25 ранений. Ссора между парнями началась внутри заведения общепита. Они не смогли уладить конфликт словами и вышли на улицу, чтобы продолжить разборку. Словесная перепалка на свежем воздухе быстро переросла в драку. В какой-то момент старший выхватил нож и принялся наносить удары. Очевидцы попытались остановить нападавшего и немедленно вызвали скорую. Медики доставили раненого в реанимацию с сильной кровопотерей. Несмотря на критическое состояние, мальчик выжил.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.