В Петербурге подросток нанёс школьнику 25 ударов ножом после ссоры в «Ростиксе»

В Петербурге конфликт между двумя подростками закончился жестоким нападением с ножом. Пострадавший получил 25 ранений, однако врачам удалось сохранить ему жизнь.

По данным «Базы», ссора произошла в заведении быстрого питания «Ростикс» на Выборгском шоссе. Между 17-летним и 15-летним парнями возник конфликт, после чего они вышли на парковку, чтобы продолжить разбирательство.

На улице перепалка быстро переросла в драку. В какой-то момент старший подросток достал нож и начал наносить удары школьнику. Пострадавший получил ранения в живот, грудь и руки. Всего, по предварительным данным, на его теле насчитали 25 ножевых повреждений.

Очевидцы попытались остановить вооружённого юношу и сразу вызвали скорую помощь. Медики оперативно доставили раненого подростка в больницу. Школьника госпитализировали в реанимацию с сильной кровопотерей. Несмотря на тяжёлое состояние, он выжил.

Ранее поножовщина произошла на Сахалине. В Тымовском районе подросток напал с ножом на своего отчима прямо в квартире, где в этот момент находилась его мать. Между несовершеннолетним и мужчиной вспыхнула ссора, которая быстро переросла в нападение. Во время конфликта подросток схватил нож и нанёс отчиму не менее пяти ударов. Ранения пришлись в грудь, спину и руки. Мать смогла вмешаться, удержала сына и не дала ситуации закончиться ещё более тяжёлыми последствиями.