Мать устроившего резню в Петербурге подростка заявила, что сына спровоцировали

Мать 17-летнего подростка, устроившего поножовщину на Выборгском шоссе в Петербурге, заявила, что на её сына напали первыми. По данным 78.ru, парень больше 20 раз ударил ножом 15-летнего школьника. Пострадавший в больнице с острой кровопотерей.

Женщина утверждает: конфликт начался после того, как её сына облили газовым баллончиком и спровоцировали драку.

«Он сидел, ел, когда к нему подошли незнакомые подростки», — отметила она. По её мнению, сын был в состоянии аффекта и не отдавал себе отчёта.

Женщина добавила, что у её сына были перерезаны руки, а само состояние очень стрессовое и тяжёлое.

Напомним, что конфликт подростков произошёл в заведении быстрого питания «Ростикс» на Выборгском шоссе. Между парнями возник конфликт, после чего они вышли на парковку, чтобы продолжить разбирательство. В какой-то момент старший подросток достал нож и начал наносить удары школьнику. Пострадавший получил ранения в живот, грудь и руки, всего у него насчитали 25 ножевых повреждений.