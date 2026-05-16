16 мая, 11:49

Недовольный шумом у бара петербуржец откусил посетителю ухо

В центре Петербурга посетитель бара лишился уха в ночной драке с местным жителем, которому надоел шум под окнами. О ситуации рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Петербуржец отгрыз молодому гуляке ухо за шум в четвёртом часу утра. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург» / АО «ГАТР»

В четвёртом часу ночи мужчина спустился разбираться с шумной компанией, которая веселилась у заведения на первом этаже. Один из приятелей, 24-летний парень, попытался применить кулаки, но встретил решительное сопротивление.

В финале потасовки жилец дома вцепился в ухо оппонента и отгрыз его. Прибывшие росгвардейцы прервали битву, нашли на асфальте оторванную часть тела, положили в пакет и вместе с пострадавшим передали медикам.

Сейчас мужчина уже дома. Его обидчик находится в камере 78-го отдела полиции на улице Чехова.

В Ленобласти 60 работников птицефабрики сошлись в битве под дикое кудахтанье «трибун»

А в ночь на 6 мая на Большой Никитской улице у мовсковской консерватории подрались десять мужчин. По кадрам с места событий видно, что сначала вспыхнула словесная перепалка, затем один из участников пнул оппонента, получил в ответ удар, после чего потасовка стала массовой — несколько человек повалили одного из противников на асфальт и принялись бить его, в том числе ногами.

Юрий Лысенко
