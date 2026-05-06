В центре Москвы десятки мужчин устроили драку под песню «Нас бьют — мы летаем»

В центре Москвы в ночь на 6 мая произошла массовая драка. Потасовка с участием 10 мужчин случилась на Большой Никитской улице у консерватории. Кадры, снятые очевидцами, публикует канал «Патриаршие».

Видео © Telegram/Патриаршие

Судя по видео, всё началось со словесной перепалки. Затем один из участников пнул другого ногой, после чего получил удар в ответ. После этого конфликт перерос в массовую драку. Несколько мужчин повалили одного из участников на землю и начали бить его, в том числе ногами.

Особое внимание комментаторов привлекло музыкальное сопровождение происходящего. В этот момент на улице девушка-музыкант исполняла песню «Нас бьют — мы летаем». Пользователи в соцсетях назвали совпадение довольно «эпичным».

Ранее массовая драка произошла в центре Санкт-Петербурга, на Суворовском проспекте. Сначала поссорились двое мужчин. Затем каждый позвал на помощь знакомых, и конфликт быстро перерос в большую потасовку. В итоге на место приехала полиция. Правоохранители задержали десять участников драки. Без серьёзных последствий не обошлось: двоих мужчин госпитализировали с ножевыми ранениями груди.