В Ленобласти 60 работников птицефабрики сошлись в битве под дикое кудахтанье «трибун»

На птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, в конфликте участвовали около 60 человек.

Во время потасовки в ход пошли палки и камни. В результате, по предварительной информации, пострадали 20 человек, семеро находятся в тяжёлом состоянии.

На место прибыли сотрудники полиции. После разбирательства 12 участников доставили в отдел. По факту случившегося проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

