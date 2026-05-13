В Ленобласти 60 работников птицефабрики сошлись в битве под дикое кудахтанье «трибун»
60 человек устроили массовую драку на птицефабрике в Ленобласти
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photos_adil
На птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области произошла массовая драка на птицефабрике. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
По данным телеграм-канала, в конфликте участвовали около 60 человек.
Во время потасовки в ход пошли палки и камни. В результате, по предварительной информации, пострадали 20 человек, семеро находятся в тяжёлом состоянии.
На место прибыли сотрудники полиции. После разбирательства 12 участников доставили в отдел. По факту случившегося проводится проверка, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Life.ru рассказывал, как ночью в центре Москвы десятки мужчин устроили массовую драку у консерватории на Большой Никитской улице. Музыкальным сопровождением к этому побоищу стала песня «Нас бьют — мы летаем», которую исполняла девушка-музыкант.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.