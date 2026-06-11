Убийцей мужчины в Наро-Фоминске оказался 16-летний подросток-иностранец

Задержанный за вооружённое нападение на семью в Наро-Фоминском округе оказался подростком, ему 16 лет. Об этом сообщает подмосковное управление СК РФ.

Следователи работают на месте убийства жителя Наро-Фоминска. Видео «Макс» / СК Подмосковья

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 11 июня в деревне Терновка. Молодой человек ворвался в частный дом и набросился с ножом на хозяина. Под удар попал и один из мальчиков. Второй ребёнок сумел спрятаться.

Глава семейства умер от полученных ранений ещё до приезда врачей. Его сына госпитализировали, подробностей о состоянии не приводится.

Сразу после нападения злоумышленник скрылся на машине жертвы. Побег оказался недолгим: вскоре несовершеннолетнего задержали.

Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. Следователи восстанавливают полную картину произошедшего и выясняют мотив.