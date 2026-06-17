Житель Омска зарезал младшего брата, заступаясь за мать

В Омске возбуждено уголовное дело об убийстве после семейного конфликта, в ходе которого 60-летний мужчина смертельно ранил своего 50-летнего брата, заступившись за мать. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент произошёл днём 16 июня в одной из квартир на улице 50 лет Профсоюзов. Следственные органы считают, что конфликт возник на почве личной неприязни внутри семьи и быстро перешёл в насильственную фазу. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

После случившегося подозреваемый был задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте. На месте проведён осмотр, изъяты вещественные доказательства, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе расследуется убийство молодого мужчины, причиной которого, по версии следствия, стал непогашенный долг в размере 3,5 тысячи рублей. Инцидент произошёл 13 июня в лесном массиве в районе улицы Кабардинской. Злоумышленник произвёл выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия на легковом автомобиле отечественного производства.