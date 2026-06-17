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Регион
17 июня, 08:21

Житель Омска зарезал младшего брата, заступаясь за мать

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Омске возбуждено уголовное дело об убийстве после семейного конфликта, в ходе которого 60-летний мужчина смертельно ранил своего 50-летнего брата, заступившись за мать. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент произошёл днём 16 июня в одной из квартир на улице 50 лет Профсоюзов. Следственные органы считают, что конфликт возник на почве личной неприязни внутри семьи и быстро перешёл в насильственную фазу. От полученных ножевых ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

После случившегося подозреваемый был задержан, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать о его аресте. На месте проведён осмотр, изъяты вещественные доказательства, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.

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Ранее сообщалось, что во Владикавказе расследуется убийство молодого мужчины, причиной которого, по версии следствия, стал непогашенный долг в размере 3,5 тысячи рублей. Инцидент произошёл 13 июня в лесном массиве в районе улицы Кабардинской. Злоумышленник произвёл выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия на легковом автомобиле отечественного производства.

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Милена Скрипальщикова
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