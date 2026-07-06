Яжемать из Москвы заставила провинившегося сына на коленях целовать ей ноги

В столичном районе Алтуфьево женщина во время конфликта с ребёнком заставила его встать на колени и поцеловать ей ноги и руку. Видео произошедшего появилось в Сети.

В Москве женщина заставила ребёнка встать на колени и целовать ей ноги. Видео © Telegram / СОСЕДИ Алтуфьевский

Инцидент, как утверждается, произошёл возле дома № 36 на Путевом проезде. На видео видно, как женщина с детской коляской отчитывает маленького мальчика. По словам очевидцев, сначала она пыталась выбросить его велосипед в мусорный контейнер. Затем женщина поставила ребёнка на колени и потребовала, чтобы он поцеловал ей ноги и руку.

После этого она вернула мальчику велосипед, и тот ушёл. Местные жители попросили правоохранительные органы проверить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям женщины.

Ранее в Санкт-Петербурге произошёл другой резонансный случай, связанный с жестоким обращением с ребёнком. Местную жительницу обвинили в покушении на убийство собственного сына-подростка. Вечером 4 июля во время конфликта в пункте выдачи заказов на Северном проспекте женщина ударила несовершеннолетнего ножом в шею.