В Уфе подростки избили 13-летнего школьника из-за плохого комментария в соцсетях
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В Уфе подростки побили 13-летнего школьника из-за оскорбительного комментария под видеороликом. Мальчик попал в больницу с телесными повреждениями. После оказания помощи его отпустили домой, но медики сообщили о случившемся в полицию.
Как выяснилось, причиной конфликта стал комментарий, который мальчик оставил под видеороликом 16-летнего подростка в соцсетях. Ребята договорились о встрече и увиделись во дворе дома по улице Правды. Автор видео же пришёл вместе со своими знакомыми и избил школьника.
Полицейские доставили в отдел двоих несовершеннолетних. Сейчас устанавливают других участников драки. В отношении матери 16-летнего нападавшего составлен административный протокол. Проверка продолжается. Соблюдение прав несовершеннолетних находится на контроле правоохранительных органов.
Ранее троих участников конфликта в Битцевском парке арестовали на семь суток. Компания отдыхала в зоне барбекю — отмечали день рождения женщины. В какой-то момент гости поссорились с соседями. Именинница позже рассказала, что причиной стала ревность её знакомого к одному из посторонних. Она и её друзья уверяли, что до драки не дошло, но полиция доставила именинницу и двоих гостей в отдел.
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