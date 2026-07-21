Барбекю закончилось в суде: В Москве трёх человек арестовали за драку из-за ревности
Троих участников драки в Битцевском парке арестовали на семь суток
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Троих участников конфликта в Битцевском парке отправили под арест на семь суток. Об инциденте, произошедшем на юго-западе Москвы, стало известно сайту MK.Ru.
Компания собралась в зоне барбекю, чтобы отпраздновать день рождения молодой женщины. В какой-то момент гости повздорили с отдыхавшими неподалёку людьми, после чего началась перепалка.
Позднее именинница рассказала, что причиной ссоры стала ревность её знакомого к одному из посторонних. Сама женщина и её приятели настаивали, что до рукоприкладства дело не дошло.
Несмотря на это, виновницу торжества и двоих гостей доставили в отдел полиции. В отношении каждого составили административный протокол о мелком хулиганстве.
Черёмушкинский суд признал всех троих виновными и назначил им по семь суток административного ареста.
Ранее в Ростове-на-Дону задержали двух мужчин, устроивших драку со стрельбой у элитного ресторана. У них изъяли травматический пистолет, полиция изучает записи камер и опрашивает свидетелей.
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