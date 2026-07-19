Двое мужчин устроили драку со стрельбой у элитного ресторана в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону полиция задержала двух мужчин 1994 года рождения, устроивших конфликт с применением травматического оружия элитного ресторана Кировского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в Максе.

Ссора, начавшаяся внутри, переместилась на улицу и переросла в драку. Один из участников пытался скрыться на автомобиле, но был оперативно задержан. Оба — жители Ростовской области.

На месте изъят травматический пистолет. Следователи опрашивают свидетелей, изучают записи с камер и устанавливают обстоятельства. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербурге задержали 59-летнего мужчину из Невского района по подозрению в серии краж и грабежей. Ущерб составил 55,5 тыс. рублей. В его квартире нашли пять телефонов, травматический пистолет с патронами и нож.