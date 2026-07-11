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Регион
11 июля, 09:36

Полиция Петербурга задержала серийного грабителя с пистолетом и ножом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД при содействии Спецполка полиции задержали 59-летнего жителя Невского района Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в серии имущественных преступлений. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным следствия, с февраля по май текущего года задержанный совершил как минимум три кражи и один грабёж. Общий ущерб оценивается в 55,5 тысячи рублей. Все эпизоды задокументированы, возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабёж», уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили пять мобильных телефонов, травматический пистолет с шестью патронами и складной нож. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Расследование продолжается.

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Life.ru сообщал, что суд в Ростове-на-Дону арестовал 44-летнего мужчину, которого проверяют на причастность к убийству трёх человек в Таганроге. Дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном поджоге имущества и незаконном обращении с оружием. Фигуранта заключили под стражу по ходатайству следователя.

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Юрий Лысенко
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