Полиция Петербурга задержала серийного грабителя с пистолетом и ножом

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД при содействии Спецполка полиции задержали 59-летнего жителя Невского района Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в серии имущественных преступлений. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

По данным следствия, с февраля по май текущего года задержанный совершил как минимум три кражи и один грабёж. Общий ущерб оценивается в 55,5 тысячи рублей. Все эпизоды задокументированы, возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабёж», уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили пять мобильных телефонов, травматический пистолет с шестью патронами и складной нож. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Расследование продолжается.

Life.ru сообщал, что суд в Ростове-на-Дону арестовал 44-летнего мужчину, которого проверяют на причастность к убийству трёх человек в Таганроге. Дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, умышленном поджоге имущества и незаконном обращении с оружием. Фигуранта заключили под стражу по ходатайству следователя.