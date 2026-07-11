11 часов ужаса в берлинском магазине: Чем закончился захват заложницы с ножом

В Берлине полицейские спасли женщину, которую мужчина удерживал в супермаркете сети REWE. Нападавшего обезвредили, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя немецких силовиков.

«Преступник обезврежен, заложница освобождена», — заявил он журналистам.

По данным агентства, кассиршу одного из магазинов REWE держали в заложниках около 11 часов. Всё случилось в берлинском районе Мариенфельде. Захватчик оказался последним посетителем супермаркета: он вошёл в пятницу примерно в 22:00 по местному времени (23:00 мск), внезапно достал крупный нож и начал угрожать работнице кассы. С этого момента она и оказалась в его власти.

Напомним, незадолго до этого сообщалось, что в берлинском районе Мариенфельде мужчина несколько часов удерживал женщину в заложниках в супермаркете. Полиция оцепила территорию вокруг магазина, начала специальную операцию и вела с захватчиком переговоры, пытаясь добиться освобождения заложницы. При этом информация о состоянии женщины, мотивах мужчины и других обстоятельствах произошедшего не раскрывалась.