В Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в супермаркете

Мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках в супермаркете Берлина. Об этом сообщило издание Spiegel.

Мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках супермаркета Берлина. Видео © TikTok / darkmindsetgermany

Инцидент произошёл в районе Мариенфельде. После получения сообщения о захвате заложницы полиция оцепила территорию вокруг магазина и начала специальную операцию.

По данным правоохранителей, мужчина находится внутри супермаркета вместе с женщиной. Сотрудники полиции ведут с ним переговоры, пытаясь добиться освобождения заложницы.

Информация о состоянии женщины пока не раскрывается. Также не сообщаются мотивы захватчика и другие обстоятельства произошедшего.

Полицейская операция продолжается. На месте работают экстренные службы и сотрудники специальных подразделений.

Ранее в банке Chase в Калифорнии мужчина захватил заложников, и в ходе спецоперации ФБР подозреваемый был застрелен, а все заложники освобождены живыми. Начался инцидент с угрозой взрыва, переговорщики вели контакт, часть людей удалось вывести до стрельбы.