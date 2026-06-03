В Калифорнии ФБР ликвидировало мужчину, удерживавшего заложников в банке

В городе Бейкерсфилд в Калифорнии завершилась спецоперация в отделении банка Chase, где мужчина удерживал заложников. Подозреваемого застрелили агенты ФБР, сообщили в местной полиции.

Инцидент начался после сообщения об угрозе взрыва. Правоохранители оцепили здание, внутри находился неизвестный мужчина и несколько человек. На место прибыли кризисные переговорщики, которые поддерживали связь с захватчиком по телефону.

Позже стало известно, что часть заложников удалось вывести из банка. По данным ABC, сначала освободили двух человек. Около 04:20 по местному времени ситуация завершилась стрельбой с участием сотрудников ФБР. Подозреваемый погиб на месте.

Все заложники были найдены живыми и невредимыми. Расследование продолжается, а в районе банка сохраняется усиленное присутствие полиции.

Ранее похожий инцидент произошёл в Германии. В Дортмунде вооружённый мужчина устроил погром в кафе, после чего скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял детей в заложники. Когда к зданию подошли полицейские, нападавший вышел наружу и выстрелил в одного из сотрудников.