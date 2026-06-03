ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 21:03

Вооружённый мужчина взял детей в заложники после погрома в кафе Дортмунда

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI

В немецком Дортмунде неизвестный мужчина напал на посетителей ресторана, а затем скрылся в жилом доме в районе Хехстен. Там он взял в заложники двух детей. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, злоумышленник устроил беспорядки в заведении общественного питания. Он избивал людей дубинкой и распылял перцовый баллончик. Когда на место прибыла полиция, мужчина сел в автомобиль и уехал. Позже он забаррикадировался в доме и удерживал там двух несовершеннолетних.

Согласно сообщению немецких журналистов, при подходе полиции к дому нападавший вышел и выстрелил в одного из сотрудников. На место инцидента стянули спецподразделение. В составе группы работают переговорщики, которые пытаются урегулировать ситуацию без применения силы.

Грабитель взял инкассатора в заложники в хранилище банка в Германии
Грабитель взял инкассатора в заложники в хранилище банка в Германии

Ранее полиция оцепила часть центра Рендсбурга на севере Германии. Причина — вооружённый мужчина, который забаррикадировался в одном из местных баров. По предварительным данным, внутри здания могли оставаться несколько человек.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Германия
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar