Вооружённый мужчина взял детей в заложники после погрома в кафе Дортмунда

В немецком Дортмунде неизвестный мужчина напал на посетителей ресторана, а затем скрылся в жилом доме в районе Хехстен. Там он взял в заложники двух детей. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, злоумышленник устроил беспорядки в заведении общественного питания. Он избивал людей дубинкой и распылял перцовый баллончик. Когда на место прибыла полиция, мужчина сел в автомобиль и уехал. Позже он забаррикадировался в доме и удерживал там двух несовершеннолетних.

Согласно сообщению немецких журналистов, при подходе полиции к дому нападавший вышел и выстрелил в одного из сотрудников. На место инцидента стянули спецподразделение. В составе группы работают переговорщики, которые пытаются урегулировать ситуацию без применения силы.

Ранее полиция оцепила часть центра Рендсбурга на севере Германии. Причина — вооружённый мужчина, который забаррикадировался в одном из местных баров. По предварительным данным, внутри здания могли оставаться несколько человек.