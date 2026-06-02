В Германии мужчина забаррикадировался в баре, у него могут быть заложники

Полиция оцепила часть центра Рендсбурга на севере Германии из-за вооружённого мужчины. Он забаррикадировался в одном из местных баров. Об этом пишет газета Bild.

Предварительно, внутри здания могут оставаться несколько человек. К месту происшествия стянуты сотрудники правоохранительных органов, часть из них вооружена автоматами.

Жителей и прохожих просят не приближаться к району ЧП. Операция продолжается, официальные данные о пострадавших пока не приводятся.

Ранее грабитель взял инкассатора в заложники в хранилище банка в Германии. Инцидент произошёл на западе страны в городе Зинциг.