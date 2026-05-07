В Грузии задержали рецидивиста, взявшего в заложники россиян

В Грузии задержали 33-летнего мужчину, который вместе с сообщниками взял в заложники граждан России и ограбил их. Об этом сообщили в республиканском МВД.

По данным ведомства, в марте обвиняемые обманным путём проникли в квартиру россиян. Угрожая убийством и используя холодное оружие, нападавшие лишили свободы людей, отобрали у них деньги и дорогую технику, а также избили их. Позже заложников удалось освободить.

Всего в разбойном нападении участвовали семь человек. Задержанный мужчина имеет несколько судимостей. Его поймали в городе Гори, поиски остальных нападавших продолжаются.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Захват в качестве заложника», «Разбой» и «Посягательство на компьютерные данные». Фигурантам грозит до 14 лет тюрьмы.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении участника СВО в городе Каменске-Уральском Свердловской области. В январе мужчина с криминальным прошлым напал на ветерана боевых действий. Злоумышленник избил его бейсбольной битой и высказывал угрозы. После этого его приятель нанёс пострадавшему ножевое ранение.