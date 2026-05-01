Петербуржца дважды ограбили одни и те же люди, которым задолжал его друг

В Северной столице полицейские задержали пару молодых людей, подозреваемых в двух разбойных нападениях на одного и того же человека. 22-летний мужчина обратился в полицию Адмиралтейского района 30 апреля. Об этом сообщает петербургский главк МВД.

Первое преступление произошло 28 декабря 2025 года в лесополосе во Всеволожском районе города: неизвестные с предметом, похожим на пистолет, отобрали у пострадавшего iPhone 16 Pro Max и 40 тысяч рублей наличными.

Второе нападение случилось 29 апреля уже в центре города — на набережной реки Фонтанки. Злоумышленники ранили мужчину ножом в бедро и похитили телефон Realme. Полицейские задержали 19-летних подозреваемых на Ушаковской набережной. При обыске у них изъяли похищенный телефон, нож и пневматический пистолет.

По предварительной версии, мотивом мог послужить долг, который взял товарищ пострадавшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

