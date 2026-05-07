Глава СК затребовал доклад по делу об избиении бойца СВО в Каменске-Уральском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении участника СВО в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщили в СК.

В январе местный житель с судимостью напал на бойца. Он избил его битой и угрожал. Потом его знакомый ударил пострадавшего ножом. Ветерану потребовалась помощь врачей. В полицию он обращался, но это не помогло.

Сейчас по факту нападения возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил местному руководителю СК доложить о ходе расследования. Контроль за исполнением оставлен за центральным аппаратом ведомства.

Ранее в Забайкальском крае задержали курьера из Санкт-Петербурга. Он похитил у матери погибшего бойца СВО более 6,5 миллиона рублей. Вычислить афериста удалось благодаря таксисту. Водитель обратил внимание на подозрительные разговоры пассажира по телефону.