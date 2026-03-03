Буйный пациент избил и сломал нос врачу, спасавшему жизни бойцов в зоне СВО
Обложка © Telegram / ГАУЗ «ГБ» г. Орска
В Орске мужчина напал на врача-травмотолога, который недавно вернулся из зоны спецоперации, прямо в больнице. Нарушителя уже задержали, у пострадавшего медки серьёзные травмы, в том числе перелом носа.
«Врач травматолог-ортопед, награждённый медалью за спасение погибавших в зоне боевых действий на СВО, столкнулся с жестоким нападением во время оказания помощи», — сообщает пресс-служба больницы.
Всё произошло в хирургическом стационаре городской больницы Орска. Злоумышленник заявился в приёмный покой в пьяном состоянии вместе с приятелем. Он потребовал оказать ему медицинскую помощь. Но когда врач начал перевязку, то пациент набросился на доктора и начал его избивать. Кроме того, пострадала компьютерная техника, находившаяся в помещении. Пытаясь сбежать, агрессор на выходе успел ударить и водителя скорой помощи. Полиция оперативно задержала подозреваемого. Пострадавший врач не стал уходить на больничный, а продолжает работать в больнице, назвав своим приоритетом жизни других людей.
