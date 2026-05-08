Грабитель взял инкассатора в заложники в хранилище банка в Германии
Полицейское оцепление на месте происшествия. Обложка © X / theslyuda
Неизвестный взял в заложники посетителя одного из банков в городе Зинциг в западной части Германии. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранителей.
Предварительно известно, что грабитель напал на сотрудника инкассационной службы, который утром привёз деньги в филиал «Фольксбанка». Сейчас преступник и его заложник находятся в хранилище.
Здание уже оцепили полицейские. На место едет группа спецназа. Правоохранители пытаются договорится с преступникам и планируют штурм в качестве плана «Б».
