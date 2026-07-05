На юге Франции мигрант с ножом ранил нескольких прохожих

На юге Франции в коммуне Клермон-Ферран вооружённый ножом мужчина ранил нескольких прохожих, после чего был задержан. Об этом сообщила радиостанция Ici.

Нападение произошло около 14:30 по местному времени. Спустя час полицейские, вызванные многочисленными очевидцами, обнаружили на улице агрессивного выходца из Судана. При задержании злоумышленник попытался ударить ножом в шею одного из патрульных.

В ответ на это напарник полицейского открыл огонь и произвёл три выстрела. Нападавший получил ранения, однако медикам удалось стабилизировать его состояние, он остался жив. Стражи порядка не пострадали.

До прибытия наряда иностранец успел совершить серию атак. Троих раненых граждан госпитализировали, ещё пять человек заявили, что мужчина угрожал им ножом, сейчас с ними работают следователи. Мотивы преступника пока не раскрываются, дело передано в управление по борьбе с оргпреступностью.

Ранее сообщалось, что массовая драка между гражданами Украины и Польши произошла в городе Стараховице. По данным правоохранителей, словесная перепалка между двумя группами молодых людей быстро переросла в физическое столкновение. В разгар потасовки один из участников пустил в ход колюще-режущий предмет, нанеся оппоненту ранение. Обстоятельства случившегося и степень тяжести полученных травм в полиции пока не раскрывают.