В Ростове-на-Дону заключили под стражу подозреваемого в убийстве трёх человек

Суд в Ростове-на-Дону заключил под стражу 44-летнего мужчину, которого следствие проверяет на причастность к убийству трёх человек в Таганроге. Решение было принято по ходатайству следователя, сообщили в СУ СК по региону.

Суд в Ростове отправил под арест 44-летнего мужчину. Видео © VK / СУ СК по Ростовской области

Мужчину подозревают в возможной связи с особо тяжкими преступлениями, обстоятельства которых устанавливает первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, умышленном повреждении чужого имущества путём поджога, а также незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

«По ходатайству следователя судом в отношении 44-летнего подозреваемого в причастности к совершению особо тяжких преступлений избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Его роль в совершении преступлений устанавливается», — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла в Таганроге. Мужчина совершил нападение с ножом и карабином «Сайга» на фоне затяжного бракоразводного процесса и споров о разделе нажитого имущества. По предварительным данным, злоумышленник зарезал тестя, после чего застрелил тёщу и бабушку бывшей жены. После расправы фигурант не стал дожидаться стражей порядка. Вместе со своим отцом он покинул место преступления на автомобиле. Отца задержанного за тройное убийство в Таганроге нашли мёртвым в лесу.