В Таганроге во время убийства трёх человек в частном доме находились женщина с малолетним ребёнком и родственники погибших. Подозреваемый не смог их найти и поджёг строение, но возгорание оперативно локализовали. Об этом сообщил СК в «Максе».

Подозреваемый в тройном убийстве в Таганроге перед тем, как скрыться, поджёг дом. Видео © MAX / Следком

Тела двух женщин (60 и 86 лет) и 64-летнего мужчины обнаружили утром 9 июля. Повреждения на теле свидетельствовали о криминальном характере смерти. Возбуждено дело по статьям об убийстве, покушении на убийство, поджоге и незаконном обороте оружия.

В ходе следствия установили причастного к преступлению — им оказался 69-летний мужчина. Его тело нашли в лесополосе Неклиновского района с признаками суицида. Задержан его 44-летний сын, его роль в преступлении устанавливается.

Ранее выяснилось, что бывшая супруга мужчины, убившего трёх человек в Таганроге, является депутатом городской думы. Оксана Гончарова работает в местном парламенте с 2014 года и входит в комиссию по вопросам местного самоуправления. Конфликт между бывшими супругами длился долгое время и был связан с разделом имущества, у пары осталось трое детей.