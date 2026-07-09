Отца задержанного за тройное убийство в Таганроге нашли мёртвым в лесу

В Ростовской области покончил с собой 69-летний Леонид, отец бывшего полицейского Евгения, подозреваемого в тройном убийстве. Его тело обнаружили в лесном массиве на территории Неклиновского района, пишет телеграм-канал SHOT.

Именно с отцом 44-летний фигурант скрывался сразу после жестокой расправы над родственниками супруги. По данным следствия, в доме во время нападения также находилась женщина с маленьким ребёнком и другие близкие, но они сумели укрыться, и злоумышленник их не нашёл. Перед тем как покинуть место трагедии, мужчина попытался поджечь здание, однако возгорание оперативно потушили.

Напомним, что трагедия произошла в Таганроге. Мужчина совершил нападение с ножом и карабином «Сайга» на фоне затяжного бракоразводного процесса и споров о разделе нажитого имущества. По предварительным данным, злоумышленник зарезал тестя, после чего застрелил тёщу и бабушку бывшей жены. После расправы фигурант не стал дожидаться стражей порядка. Вместе со своим отцом он покинул место преступления на автомобиле. Позднее выяснились новые подробности о семье. Бывшая жена подозреваемого Оксана Гончарова является действующим депутатом городской думы Таганрога.