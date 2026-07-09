Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 08:51

СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге

Обложка © Следком

Обложка © Следком

Следственный комитет обнародовал видео из частного дома в Таганроге, где убили трёх человек. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.

Следователи работают на месте тройного убийства в Таганроге. Видео © Следком

Трагедия произошла в ночь на 9 июля 2026 года. Погибших обнаружили в домовладении по улице 1-я Котельная.

Жертвами стали две женщины и один мужчина. Их возраст — 60, 64 и 86 лет. Полученные травмы свидетельствовали о насильственном характере смерти.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц. На опубликованных кадрах видно, как работает следственная группа на месте преступления.

Личность подозреваемого уже установлена. По предварительным данным, фигурант скрылся на автомобиле. В регионе проводятся мероприятия по его розыску и задержанию.

Сейчас криминалисты осматривают дом, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Выполняется комплекс действий для закрепления доказательной базы.

Полмашины в крови: Появилось видео с места расправы над пропавшим вместе с сыном жителем Липецкой области
Полмашины в крови: Появилось видео с места расправы над пропавшим вместе с сыном жителем Липецкой области

Напомним, по данным СМИ, убийства совершил экс-полицейский. Он расправился с тестем, тёщей и бабушкой супруги. Предварительно, причиной стал бракоразводный процесс. После преступления мужчина скрылся.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar