СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге

Следственный комитет обнародовал видео из частного дома в Таганроге, где убили трёх человек. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.

Следователи работают на месте тройного убийства в Таганроге. Видео © Следком

Трагедия произошла в ночь на 9 июля 2026 года. Погибших обнаружили в домовладении по улице 1-я Котельная.

Жертвами стали две женщины и один мужчина. Их возраст — 60, 64 и 86 лет. Полученные травмы свидетельствовали о насильственном характере смерти.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц. На опубликованных кадрах видно, как работает следственная группа на месте преступления.

Личность подозреваемого уже установлена. По предварительным данным, фигурант скрылся на автомобиле. В регионе проводятся мероприятия по его розыску и задержанию.

Сейчас криминалисты осматривают дом, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Выполняется комплекс действий для закрепления доказательной базы.

Напомним, по данным СМИ, убийства совершил экс-полицейский. Он расправился с тестем, тёщей и бабушкой супруги. Предварительно, причиной стал бракоразводный процесс. После преступления мужчина скрылся.