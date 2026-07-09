СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге
Обложка © Следком
Следственный комитет обнародовал видео из частного дома в Таганроге, где убили трёх человек. Кадры появились в телеграм-канале ведомства.
Следователи работают на месте тройного убийства в Таганроге. Видео © Следком
Трагедия произошла в ночь на 9 июля 2026 года. Погибших обнаружили в домовладении по улице 1-я Котельная.
Жертвами стали две женщины и один мужчина. Их возраст — 60, 64 и 86 лет. Полученные травмы свидетельствовали о насильственном характере смерти.
Следователи возбудили дело по статье об убийстве двух и более лиц. На опубликованных кадрах видно, как работает следственная группа на месте преступления.
Личность подозреваемого уже установлена. По предварительным данным, фигурант скрылся на автомобиле. В регионе проводятся мероприятия по его розыску и задержанию.
Сейчас криминалисты осматривают дом, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы. Выполняется комплекс действий для закрепления доказательной базы.
Напомним, по данным СМИ, убийства совершил экс-полицейский. Он расправился с тестем, тёщей и бабушкой супруги. Предварительно, причиной стал бракоразводный процесс. После преступления мужчина скрылся.
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