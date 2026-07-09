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9 июля, 09:21

Экс-жена убившего трёх человек в Таганроге оказалась депутатом городской думы

Оксана Гончарова. Обложка © Городская дума города Таганрога

Оксана Гончарова. Обложка © Городская дума города Таганрога

Бывшая супруга мужчины, убившего трёх человек в Таганроге, оказалась депутатом городской думы. Об этом стало известно Don Mash.

Оксана Гончарова работает в местном парламенте с 2014 года и входит в комиссию по вопросам местного самоуправления. По предварительной информации, конфликт между бывшими супругами продолжался длительное время и был связан с разделом имущества после расторжения брака. Известно, что у пары есть трое детей.

СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге
СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге

Напомним, ранее стало известно о трагедии в Таганроге Ростовской области, где 44-летний бывший сотрудник полиции стал фигурантом дела об убийстве родственников экс-супруги. Он расправился с отцом, матерью и бабушкой бывшей жены, после чего скрылся. Однако вскоре его удалось задержать.

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Милена Скрипальщикова
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