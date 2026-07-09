Экс-жена убившего трёх человек в Таганроге оказалась депутатом городской думы

Оксана Гончарова работает в местном парламенте с 2014 года и входит в комиссию по вопросам местного самоуправления. По предварительной информации, конфликт между бывшими супругами продолжался длительное время и был связан с разделом имущества после расторжения брака. Известно, что у пары есть трое детей.