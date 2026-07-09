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9 июля, 08:57

Силовики поймали бывшего полицейского, обвиняемого в расстреле трёх человек

Обложка © Telegram / SHOT / Следком

Обложка © Telegram / SHOT / Следком

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов вышли на след 44-летнего Евгения. Бывший полицейский, которого разыскивали по подозрению в совершении тройного убийства в Таганроге, был найден в Пролетарском районе города. Об этом пишет телеграм-канал Don Mash.

Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве тести, тёщи и бабушки супруги в Таганроге. Фото © SHOT

Экс-полицейский, подозреваемый в убийстве тести, тёщи и бабушки супруги в Таганроге. Фото © SHOT

Оперативники провели успешную операцию по задержанию, после чего доставили мужчину в следственный отдел. Сейчас с подозреваемым работают следователи, выясняя обстоятельства трагедии.

На данный момент остается неясной роль отца задержанного в этом преступлении. Розыск мужчины продолжается, специалисты устанавливают степень его возможной причастности к инциденту.

СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге
СК показал видео с места тройного убийства в Таганроге

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей —читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Оксана Попова
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