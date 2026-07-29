Пьяный россиянин избил пасынков, разбил их авто и забаррикадировался с винтовкой

В СНТ «Лебяжье» Ленинградской области росгвардейцы и полицейские задержали 56-летнего мужчину, устроившего вооружённый дебош. Инцидент произошёл ночью 26 июля около двух часов, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Санкт-Петербургу и области.

Как выяснил телеканал «Санкт-Петербург», конфликт разгорелся в частном доме на территории садового товарищества. Находившийся в нетрезвом состоянии глава семейства набросился на пасынков: старшему он нанёс удар кулаком в лицо, младшего ударил обухом топора по спине.

Этого ему показалось мало, и мужчина выбежал во двор. Там он принялся крушить автомобиль «Лада Гранта», принадлежащий старшему из братьев.

К прибытию нарядов Росгвардии и патрульно-постовой службы злоумышленник уже разбил заднее стекло, искорежил крышку багажника и бампер. После этого он облил бензином машину и часть дома.

Поджечь строение и транспорт дебошир не успел. Он забаррикадировался на чердаке с пневматической винтовкой в руках.

Сотрудники вступили с ним в переговоры и убедили сдаться. Сопротивления при задержании мужчина не оказал, его заковали в наручники. После врачебного осмотра задержанного доставили в 89-й отдел полиции.

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