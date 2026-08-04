Трясся от злости и орал на весь двор: Мажор на джипе избил мальчика из-за мяча, попавшего в его машину

В городе Фокино Приморского края мужчина устроил конфликт с подростками после того, как футбольный мяч попал в его автомобиль. По словам очевидцев, владелец машины ударил 13-летнего школьника и начал угрожать другим детям. Об этом в своём Telegram-канале сообщила журналист Анна Шарипова.

Инцидент произошёл возле детской площадки, где местные дети играли в футбол. В это время рядом с качелями и каруселями находился припаркованный на газоне джип. Когда один из ударов по мячу пришёлся в кузов автомобиля, владелец машины вышел на улицу и направился к подросткам. По словам местных жителей, мужчина был с собакой без намордника, после чего начал конфликтовать с детьми.

Во время ссоры хозяин внедорожника ударил одного из школьников и стал высказывать угрозы в адрес остальных участников игры. Разобраться в ситуации попыталась мать пострадавшего подростка. Однако вместо разговора мужчина, по её словам, начал кричать, а затем выбил из её рук телефон.

В отделе МВД по ЗАТО Фокино уточнили, что заявление поступило от местной жительницы. Она рассказала о нападении на своего 13-летнего сына после того, как футбольный мяч во время игры на площадке попал в автомобиль мужчины.

Полицейские проводят проверку и собирают необходимые материалы. Подростку выдали направление на судебно-медицинскую экспертизу. По итогам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

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